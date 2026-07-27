مسؤول سابق بالبنتاجون: أمريكا ليس لديها ما يكفي من الجنود لتنفيذ هجوم بري على إيران

قال برنت سادلر، المحلل السياسي والمسؤول السابق بالبنتاجون، إنه من الأهمية النظر إلى الخيارات المتاحة أمام الرئيس ترامب في ضوء القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، سواء من حيث القوات البحرية أو القوة الجوية.

أضاف برنت سادلر خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أنه فيما يتعلق بشن أمريكا هجوم بري واسع، فإن الولايات المتحدة لا تمتلك حاليًا العدد الكافي من القوات اللازمة لتنفيذ عملية بهذا الحجم، منوها أن القوات الجوية موجودة بقوة، وكذلك الانتشار البحري، لكن لا يوجد، في تقديره، ما يكفي من الجنود لتنفيذ هجوم بري شامل.

وأشار المحلل السياسي والمسؤول السابق بالبنتاجون إلى أنه عادةً ما يرتبط الهجوم البري بفكرة السيطرة على أراضٍ أو مواقع استراتيجية، وقد يكون من بين الأهداف التي يمكن التفكير فيها جزيرة خرج، أو ميناء بندر عباس، باعتبارهما من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.

ونوه أن المدن التي شهدت أكبر الاحتجاجات خلال شهر يناير قد تمثل أيضًا نقطة ذات أهمية في أي حسابات عسكرية أو سياسية، لأن أي تطورات فيها قد تؤدي إلى تحركات داخلية أوسع ضد النظام الإيراني.