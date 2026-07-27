أحمد عيد عبد الملك: الزمالك تجاوز أزمة الرخصة الأفريقية

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي نجح في التعامل مع أحد أهم الملفات خلال الفترة الماضية، بعدما بذل جهودًا كبيرة لإنهاء أزمة الرخصة الأفريقية واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة، بما يضمن مشاركة الفريق في البطولات القارية دون أي عوائق، مشيدًا بالتحركات الإدارية التي ساهمت في إغلاق هذا الملف.

وشدد عبد الملك، خلال تصريحاته عبر برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك مع الإعلامي محمد عبدالجليل، على أهمية انطلاق فترة إعداد الفريق في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الاستعداد الجيد سيكون مفتاح الظهور بصورة قوية مع بداية الموسم الجديد، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة على جميع البطولات.

تحديات بسبب إيقاف القيد

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق سيواجه تحديًا كبيرًا نتيجة أزمة إيقاف القيد، وهو ما يفرض على الجهاز الفني الجديد ضرورة استغلال جميع اللاعبين الموجودين داخل القائمة بأفضل شكل ممكن، والعمل على تطوير مستواهم من أجل تعويض غياب الصفقات الجديدة.

تعويض رحيل حسام عبد المجيد

وأوضح عبد الملك أن المدرب الجديد سيكون مطالبًا بإيجاد الحلول المناسبة في حال رحيل المدافع حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن الحفاظ على قوة الخط الخلفي سيكون من أهم أولويات الجهاز الفني، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه اللاعب في المنظومة الدفاعية للفريق.

الجماهير كلمة السر

وأكد أن جماهير الزمالك ستظل السند الحقيقي للفريق في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن دعمها المستمر يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة تساعدهم على تجاوز الأزمات وتحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم المقبل.

فرصة جديدة لمحمد عاطف والجفالي

واختتم أحمد عيد عبد الملك تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني الجديد قادر على تطوير مستوى عناصر الفريق، لافتًا إلى أن الثنائي محمد عاطف والجفالي يمتلكان إمكانات فنية مميزة تؤهلهما لتعويض خوان بيزيرا، حال حصولهما على الفرصة الكافية للمشاركة وإثبات قدراتهما داخل الملعب، مؤكدًا أن الثقة في اللاعبين قد تصنع الفارق خلال المرحلة المقبلة