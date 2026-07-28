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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عروض وهمية وتزييف بالذكاء الاصطناعي.. كيف تواجه ظاهرة الاحتيال عبر الإعلانات الإلكترونية؟

امن سيبرانى
امن سيبرانى
أحمد عبد القوى

تشهد الفترة الأخيرة انتشارًا متزايدًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني عبر الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البيع والشراء، حيث يستغل المحتالون ثقة المستخدمين في عروض تبدو جذابة بهدف سرقة الأموال أو البيانات الشخصية.

ويعتمد المحتالون على نشر إعلانات لمنتجات بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، أو عروض وظائف وهمية، أو خدمات استثمارية مزيفة، ثم يطلبون من الضحية تحويل مبالغ مالية مقدمًا أو مشاركة بيانات حساسة مثل أرقام البطاقات البنكية أو رموز التحقق.

أبرز علامات الإعلان المشبوه

ومن أبرز علامات الإعلان المشبوه: غياب معلومات واضحة عن الشركة أو البائع، الضغط على المستخدم لاتخاذ قرار سريع، استخدام صور مسروقة لمنتجات حقيقية، أو نقل المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خارج المنصة.

وينصح خبراء كاسبريسكى العالمية الخاصة بالأمن السيبراني بعدم الضغط على الروابط غير الموثوقة داخل الإعلانات، والتحقق من هوية المعلن وتقييمات العملاء السابقين، وعدم إرسال أي بيانات بنكية أو رموز تحقق لأي جهة عبر الإنترنت.

كما يوصى باستخدام وسائل الدفع الآمنة التي توفر حماية للمشتري، والإبلاغ عن الإعلانات والحسابات المشبوهة للمنصات المختصة، خاصة مع تطور أساليب الاحتيال التي أصبحت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور وحسابات تبدو حقيقية.

امن سيبران عالم عمليات الاحتيال الإلكتروني أسعار منخفضة سرقة الأموال أو البيانات الشخصية

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