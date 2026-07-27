قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم
طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية
الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم
600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة
أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس
الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
يدعوت إحرونوت: العثور على جثة مجندة إسرائيلية في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل
مبابي: لن أضع وشمًا.. أريد أن يتذكرني الناس بما قدمته في الملعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 784 مخالفة مرورية بسبب الملصق الإلكترونى

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى
مصطفى الرماح

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من سحب 784 رخصة لمركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المُخالفات بطريقة إلكترونية وموّحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويُساعد الملصق في التعرّف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وسيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الملصق الإلكترونى
يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وقامت الأجهزة المعنية برفع 22 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 755 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.


 

وزارة الداخلية الملصق الإلكتروني رخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

الكاف

اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير علاقات دولية: مضيق هرمز أصبح ورقة الضغط الأخطر في الصراع بين واشنطن وطهران

الثانوية العامة

قبل ظهور النتيجة.. خطوات مهمة لدعم طلاب الثانوية العامة نفسيا

الزواج

دعوة إلى تدخل مبكر لحماية الفتيات من الزواج القصري.. فيديو

بالصور

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد