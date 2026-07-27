الفضالي يدعو لعقد مؤتمر قومي للنهوض بمنظومة التعليم وتطويرها

أشاد المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.

ودعا الفضالي في بيان إلى عقد مؤتمر قومي بحضور كبار خبراء التعليم في مصر للنهوض بمنظومة التعليم وتطويرها والخروج من الأزمات المتلاحقة التي تشوب التعليم في المرحلة الحالية.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي والدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم يأتي في إطار بناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة ، بهدف تحسين جودة التعليم وتخريج جيل قادر على تحمل لواء المسئولية.

وطالب رئيس حزب السلام الديمقراطي وتيار الإستقلال الدولة المصرية بالإستمرار في النهوض بمنظومة التعليم وتطويره ، مؤكدا أن إزالة سلبيات المنظومة التعليمية الحالية أصبح أمر ملح للغاية خلال الفترة الحالية.