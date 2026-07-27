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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرائق أوروبا تخرج عن السيطرة.. إجلاء 326 ألف شخص و"عاصفة نارية" تهدد بوردو

حرائق أوروبا تخرج عن السيطرة
حرائق أوروبا تخرج عن السيطرة
فرناس حفظي

تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها للسيطرة على حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت مناطق واسعة خلال الأيام الماضية، وأسفرت حتى الآن عن إجلاء أكثر من 326 ألف شخص، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع مع موجة حر جديدة تضرب جنوب أوروبا.


وفي فرنسا، يقترب الحريق الأكبر هذا العام من مدينة بوردو، بعدما وصلت ألسنة اللهب إلى مسافة نحو 15 كيلومترًا من المدينة، في وقت يحذر فيه المسؤولون من خطر ما يُعرف بـ"العاصفة النارية"، وهي ظاهرة تتسبب فيها الحرائق الهائلة عندما تولد رياحا قوية وبرقًا يزيدان من سرعة انتشار النيران. كما أتت الحرائق على مساحات شاسعة وألحقت أضرارًا بمئات المنازل، بينما يواصل آلاف من رجال الإطفاء والجنود والمتطوعين عمليات المكافحة.


وفي إسبانيا، لا تزال السلطات تكافح أكبر حرائق غابات تشهدها البلاد، بعدما التهمت النيران نحو 500 ألف هكتار غرب مدريد، فيما اندلع حريق جديد في منطقة فالنسيا أدى إلى إجلاء آلاف السكان. وأكدت الحكومة الإسبانية أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة في احتواء الحرائق، خاصة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة مجددا.


وامتدت الحرائق أيضًا إلى إيطاليا، حيث اندلعت عدة بؤر في جزيرة صقلية ومنطقة بوليا، ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السياح عبر البحر بعد أن قطعت النيران الطرق البرية.


ويرى علماء المناخ أن موجات الحر والجفاف المتكررة، المرتبطة بتغير المناخ، تساهم في زيادة شدة حرائق الغابات واتساع نطاقها، مشيرين إلى أن أوروبا تُعد من أسرع مناطق العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة.

فرق الإطفاء فرنسا إسبانيا حرائق الغابات جنوب أوروبا

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