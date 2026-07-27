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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. استمرار تنفيذ مبادرة "زاد آل البيت" لتوزيع الوجبات الساخنة

زاد ال البيت ببني سويف
زاد ال البيت ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت محافظة بني سويف تنفيذ فعاليات مبادرة "زاد آل البيت المحروسة"، التي تستهدف توفير الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتقديم الدعم للفئات المستحقة.

وتتواصل أعمال المبادرة من خلال المطابخ المتنقلة والسيارات المجهزة التي تقوم بإعداد وتجهيز وتوزيع الوجبات الساخنة يوميًا بالمجان، وفق خطة ميدانية تستهدف الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق مستهدف المبادرة بتوزيع نحو 1000 وجبة يوميًا على مستوى المحافظة.

وتحرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والتأكد من انتظام عمليات إعداد وتوزيع الوجبات، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ويجسد تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة دعم مستدامة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال شراكة فعالة بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ويؤكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "زاد آل البيت المحروسة" تُنفذ بمحافظة بني سويف برعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وبإشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من السيد بلال حبش، نائب المحافظ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الأوقاف، ومؤسسة "حي على الوداد" برئاسة فضيلة الشيخ جابر بغدادي، الأمين العام للمؤسسة، ومؤسسة القبة الخضراء برئاسة المستشار محمد أبو الفضل، إلى جانب مؤسسة أولاد الخير، وذلك في إطار شراكة متكاملة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني تستهدف توفير الدعم الغذائي اليومي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في إعداد وتوزيع الوجبات


 

بني سويف حي علي الوداد القبة الخضراء

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