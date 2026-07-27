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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إدراج مشروع مستشفى دكرنس العام الجديد بخطة تنفيذ 2026/2027 بالصحة

النائب محمود طاهر
النائب محمود طاهر
محمد الشعراوي

استجابت وزارة الصحة والسكان للطلب المقدم من النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء مستشفى دكرنس العام الجديد، حيث أعلنت الوزارة إدراج المشروع ضمن خطتها للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطرح والبدء في التنفيذ.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في خطاب رسمي، تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع إنشاء مستشفى دكرنس العام الجديد، وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به النائب لتوفير خدمة صحية متكاملة تواكب احتياجات أهالي المركز والمناطق المجاورة.

إعداد البرنامج التشغيلي للمستشفى

وأكدت الوزارة أن قطاع الطب العلاجي انتهى من إعداد البرنامج التشغيلي للمستشفى، على أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 200 سرير، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بمركز دكرنس والقرى التابعة له.

وأوضح الخطاب أن محافظة الدقهلية اتخذت إجراءات تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المستشفى بمدينة دكرنس.

وأضافت الوزارة أنه تم إدراج المشروع ضمن مقترح خطة الوزارة للعام المالي 2026/2027، مع مخاطبة الإدارة المالية وإدارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطرح والبدء في التنفيذ، وفقًا للاعتمادات المقررة بخطة الوزارة.

من جانبه، أكد النائب محمود طاهر أن إدراج المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم طال انتظاره لأهالي دكرنس، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد متابعة مستمرة واتصالات مكثفة مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان إدراج المستشفى ضمن أولويات خطة الدولة.

وشدد النائب على أن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة لمتابعة جميع الإجراءات التنفيذية، حتى بدء أعمال الإنشاء، مؤكدًا أن توفير خدمة صحية لائقة لأهالي دكرنس يأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني والخدمي.

واختتم النائب محمود طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار المتابعة مع وزارة الصحة والجهات المختصة، حتى دخول المشروع حيز التنفيذ، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين في دكرنس والمناطق المجاورة.

وزارة الصحة النائب محمود طاهر مجلس النواب مستشفى دكرنس

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