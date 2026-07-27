قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا يعلن صاحب أفضل هدف في مونديال 2026.. نجم الرأس الأخضر يتوج بالجائزة
دا حضن أبوي | ننشر شهادة ضحية صاحب بيت فاطم في التحرش بالفتيات
ألفاظ خادشة | محامين سوهاج تتقدم ببلاغ ضد مضيفة طيران لإساءتها لأبناء المحافظة
إنفانتينو يفتح النار على منتقدي كأس العالم 2026
طلب مثير للجدل من وكيل محمد صلاح يتسبب في تعثر انتقاله إلى بشكتاش
موجة حارة جديدة غداً .. حالة الطقس
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد
غدا.. فتح باب الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول
النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية
انتعاش الجنيه المصري اليوم .. وتراجع أسعار العملات العربية والأجنبية
المصري يحسم صفقة عبدالله الزياني
مشهد أخوي .. المحافظ يلبي نداء مصاب حاملًا إليه كرسيًا كهربائيًا بمنزله | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تحث واشنطن على التوقف عن التهديد بفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية

بكين تحث واشنطن على التوقف عن التهديد بفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية
بكين تحث واشنطن على التوقف عن التهديد بفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية
أ ش أ

حثت الصين، اليوم/ الاثنين/، الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والتهديد بفرض عقوبات عليها.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ردا على تقارير تفيد بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين دعوا علنا إلى فتح تحقيقات بشأن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، على خلفية مزاعم بأنها استخدمت تقنية "التقطير" لنماذج أمريكية متقدمة، وأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على هذه الشركات استنادا إلى مزاعم بـ"سرقة الملكية الفكرية الأمريكية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، وتمثل شكلا نموذجيا لهيمنة الذكاء الاصطناعي.

الولايات المتحدة التوقف عن تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التهديد بفرض عقوبات متحدث باسم وزارة التجارة الصينية شركات الذكاء الاصطناعي الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

اقتصاد الشباب .. مبادرة وطنية للتوسع في ريادة الأعمال وصناعة فرص العمل

بوتين

بوتين يضيف 25 ألف جندي للجيش : مصيرنا على المحك

استشاري تغذية يحذر من حرمان الطفل من الرضاعة أو استبدالها بالماء أو محلول الجلوكوز

استشاري تغذية يحذّر حرمان الطفل من الرضاعة

بالصور

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد