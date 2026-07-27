بكين تحث واشنطن على التوقف عن التهديد بفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية

حثت الصين، اليوم/ الاثنين/، الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والتهديد بفرض عقوبات عليها.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ردا على تقارير تفيد بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين دعوا علنا إلى فتح تحقيقات بشأن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، على خلفية مزاعم بأنها استخدمت تقنية "التقطير" لنماذج أمريكية متقدمة، وأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على هذه الشركات استنادا إلى مزاعم بـ"سرقة الملكية الفكرية الأمريكية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، وتمثل شكلا نموذجيا لهيمنة الذكاء الاصطناعي.