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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: عمري ما اتكلمت إلا بالحق

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

واصل الإعلامي خالد الغندور توجيه رسائله عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أنه لا يتحدث في أي قضية إلا بعد التأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن الأيام دائمًا تكشف الحقيقة.

وكتب الغندور: "الحمد لله عمري ما اتكلمت في موضوع إلا بعدل ربنا وحق ربنا، وسبحان الله بعدها على طول الناس بتعرف مين الصح ومين بيشتغل الناس، والحمد لله الرد بييجي في وش الشتام والكذاب عشان يتكسف على دمه."

وجاءت رسالة الغندور بالتزامن مع استعدادات نادي الزمالك لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، حيث يترقب لاعبو الفريق تحديد موعد بدء التدريبات بعد تأخر الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

واستقر مسؤولو الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري، قبل انطلاق فترة الإعداد، في إطار العمل على توفير الاستقرار داخل الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تتضمن فترة الإعداد إقامة معسكر خارجي، إلى جانب معسكر آخر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة تجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.

كما ينتظر أن يصل المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبدء مهمته رسميًا على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا لمعتمد جمال، استعدادًا لقيادة الفريق في الموسم الجديد 2026-2027.

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