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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تعقد اجتماع لجنة الإصحاح البيئي لمواجهة الأوبئة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
أحمد بدوي   -  
أحمد بسيوني

عقدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اجتماع لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبحضور رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ، ومديري  مديريات الإسكان والمرافق ؛ الطب البيطري ؛ الزراعة ؛ الموارد المائية والري وممثلى شركتى مياة الشرب والصرف الصحى وجهاز شئون البيئة والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع أكدت نائب المحافظ أن اللجنة تستهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، وسرعة رصد ومعالجة المشكلات البيئية التي قد تؤثر على الصحة العامة، بما يسهم في الحد من مسببات انتشار الأمراض ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي جوائح صحية .

كما شددت على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات رفع القمامة بصورة دورية ومنع تراكمها، والتعامل الفوري مع أي بؤر للمخلفات، مؤكدةً أن رفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات يمثل أحد أهم محاور الإصحاح البيئي، لما تمثله تجمعات القمامة من بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشؤون الصحية تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية على تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالمحافظة، من خلال تكثيف أعمال الرصد والمتابعة، ودعم جهود مكافحة نواقل الأمراض، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والحد من مخاطر انتشار الأوبئة.

وشهد الاجتماع التوجيه بضرورة الالتزام بتنفيذ مهام اللجنة على أرض الواقع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يحقق المستهدف من تشكيلها، اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 وتختص اللجنة باتخاذ الاجراءات التنفيذية في حصر بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات، وشفط وتجفيف خزانات مياه الشرب الأرضية الخرسانية غير المستخدمة وإغلاقها، والتخلص من تجمعات القمامة ورفعها بصورة دورية، وتطهير وتغطية الخزانات والبيارات، والإشراف على أعمال الكسح الدوري لخزانات الصرف الصحي بالمناطق غير المخدومة، وحصر محطات المياه الأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحطات غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ حملات للتوعية البيئية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة لدى المواطنين .

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،  بتعزيز منظومة الإصحاح البيئي ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وفي إطار تكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة منظومة العمل البيئي بالمحافظة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

الإسكندرية لجنة اجتماع الاصحاح الأوبئة

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