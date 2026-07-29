قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط؟.. الحكم الشرعي وضوابط البيع بالأجل
الاجتهاد والدعم النفسي سر النجاح .. يارا أيمن «عاشر الجمهورية أدبي» تروي قصة تفوقها ولحظة تلقيها النتيجة
هجوم باليستي .. إيران أطلقت صواريخ نحو قاعدة أمريكية في الأردن
عقوبات التلاعب في العينات بقانون فصل الموظف مُتعاطي المخدرات.. تعرّف عليها
السيطرة على حريق اندلع فى عدد من الأشجار بمنطقة كيما بمدينة أسوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة زوجين داخل حديقة عامة بالإسماعيلية
بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026
ألمانيا تعلن رغبتها في استضافة كأس العالم 2038.. وملف مشترك مع فرنسا يلوح في الأفق
فابريجاس يحذّر: «كومو» قد يخوض دوري أبطال أوروبا بقائمة من 17 لاعبًا فقط
مدير معهد ناصر يكشف موعد تشغيل مدينة النيل الطبية: 52% نسبة التنفيذ وافتتاحها مطلع 2028 | فيديو
محمود سعيد: خبراء اليابان وأوروبا انبهروا بمستوى الطب المصري.. ومدينة النيل الطبية تجسّد استثمار الدولة في صحة المواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من مطبخك.. 3 أطعمة غنية بالبروتين والألياف

الحبوب
الحبوب
نهى هجرس
نتيجة الثانوية العامة 2026

 البروتين والألياف عنصران غذائيان أساسيان يحتاجهما جسمك بشدة، يُرمم البروتين الأنسجة، ويبني العضلات والعظام، ويُنتج الهرمونات، ويدعم جهاز المناعة، أما الألياف فتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والكوليسترول، وتحسين الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، توفر العديد من الأطعمة البروتين والألياف معًا، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى وفوائد صحية عديدة. 

إليك ثلاث من هذه الأطعمة

- العدس

يعد العدس مصدراً ممتازاً للكربوهيدرات بطيئة الهضم، كما أنه يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يرفع مستوى السكر في الدم تدريجياً مقارنةً بالأطعمة الغنية بالسكر والفقيرة بالألياف.

وقد أظهرت الأبحاث أيضاً أن اتباع نظام غذائي غني بالعدس يمكن أن يدعم انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم

- الحبوب الكاملة 

الحبوب الكاملة على الألياف والبروتين، وتختلف الكميات باختلاف النوع، فبعض الحبوب غنية بالبروتين، بينما تحتوي أنواع أخرى على نسبة أعلى من الألياف، على سبيل المثال، تحتوي حبوب مثل الكينوا والقطيفة على نسبة أعلى من البروتين، في حين يحتوي الشعير والبرغل على نسبة أعلى من الألياف

يعد كل من القطيفة والكينوا من أغنى الحبوب بالبروتين، ويختلفان أيضاً في تركيب الأحماض الأمينية فيهما، فهما يحتويان على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لتكوين البروتين، أما الحبوب الأخرى، فتفتقر إلى واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية، وأكثرها شيوعاً الليسين

- المكسرات

المكسرات على نسبة عالية من الألياف والبروتين في كمية صغيرة، تحتوي أونصة واحدة (حوالي 28 غرامًا) من المكسرات على 4-7 غرامات من البروتين و2-3 غرامات من الألياف

على الرغم من أن الفول السوداني ليس من المكسرات الحقيقية، إلا أنه من البقوليات، وهو غني بالبروتين والألياف، تحتوي حصة 30 غراماً من الفول السوداني على حوالي 7  غرامات من البروتين و2.4 غرام من الألياف

الحبوب الكاملة مكسرات اكلات غنية بالبروتين أطعمة غنية بالالياف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

ترشيحاتنا

النائب محمد سلطان

برلماني: تطوير التعليم على أساس الجدارة خطوة استراتيجية لبناء كوادر تنافس عالميًا

هناء أنيس

برلمانية: أرشيف الإذاعة والتليفزيون المصري ركيزة للدبلوماسية الثقافية وبناء الوعي

النائبة صبورة السيد

برلمانية: توجيهات الرئيس ورؤية الحكومة لتطوير التعليم ترسم مستقبل قائم على المهارات والجدارات

بالصور

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد