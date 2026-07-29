تعد سلطة تونة بالمكرونة من الأكلات اللذيذة والخفيف، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة.
وإليكم طريقة عمل سلطة تونة بالمكرونة
مقادير سلطة تونة بالمكرونة
مكرونة مسلوقة
تونة
ملح
كمون ناعم
فلفل أسود
عصير ليمون
مايونيز
زبادي
زيت زيتون
شبت مفروم
ثوم مفروم
فلفل ألوان مكعبات صغيرة
بصل أحمر جوانح
ذرة حلوة
طريقة تحضير سلطة تونة بالمكرونة
أخلطي التونة والملح والكمون والفلفل وعصير الليمون والمايونيز والزبادى والزيت والثوم والفلفل الألوان والشبت والبصل والذرة والمكرونة المسلوقة
قلبي كل الخليط ويغرف وتقدم السلطة