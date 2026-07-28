وليد التايب : منطقة الجلالة تمتلك مقومات كبيرة للسياحة العلاجية

قال الدكتور وليد التايب رئيس شركة بيراميدز للتطوير العقاري إن الاستشاري المعماري المهندس محمد طلعت هو المسؤول عن تصميمات مشروعات الشركة موضحا انه شريك استراتيجي معهم في كل مشاريع بيراميدز، وهو علامة من علامات الشركة.

وأضاف التايب خلال برنامج الجسر على القاهرة والناس: "المصريين ما يعرفوش يعنى ايه الجلالة أصلًا وما شافوهاش، عايزين يشوفوا يعني إيه الجلالة وإيه الحاجات الحلوة اللي موجودة فيها، ويجوا يشوفوا بنفسهم ويقعدوا يومين كويسين ونشوف أراء العملاء".

وتابع: "الجلالة كاملة مش هي سكاي سيتي الجلالة، دي مدينة هتتبني على السياحة وعلى المعيشة الكاملة".

وأشار إلى أن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة للسياحة العلاجية، والجو هنا مختلف وصحي قوي، والجو نقى وصافى، إحنا 800 متر فوق سطح البحر، دي لو في أي دولة بتستغل استغلال عظيم".

واختتم قائلًا: "مصر فيها حاجات حلوة كتير قوي، وعايزين نظهر الكلام ده عشان إحنا مش متشافين".