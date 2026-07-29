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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

13.5 مليون سيارة.. استدعاءات «فورد» تتفاقم بسبب عيب غريب في مقعد السائق

فورد
فورد
عزة عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شركة "فورد" الأمريكية عن حملة استدعاء جديدة تشمل 79579 سيارة من طرازي "فورد إكسبلورر" و"لينكون أفياتور" موديلات عامي 2026 و2027، وذلك عقب اكتشاف خلل تقني يتسبب في إمالة مقعد السائق تلقائيًا ومفاجئًا نحو الخلف دون أي أمر مباشر. 

ورفعت هذه الحملة الجديدة إجمالي الاستدعاءات الصادرة بحق فورد في السوق الأمريكي وحده إلى 13518991 سيارة تتوزع على 61 حملة استدعاء مختلفة منذ بداية عام 2026، لتستحوذ الشركة بمفردها على أكثر من نصف إجمالي السيارات الاستدعائية لشركات السيارات ككل داخل الولايات المتحدة.

تفاصيل عطل مقعد السائق ومخاطر السلامة

ينتج الخلل عن قراءة خاطئة من المحرك الكهربائي المخصص لإمالة مقعد السائق أثناء استدعاء وضعيات الذاكرة المحفوظة. 

ويحدث هذا التحرك المفاجئ عند فتح الأبواب عن بُعد، أو تشغيل السيارة عبر التطبيق، أو اقتراب السائق من المركبة بحوزته المفتاح الذكي. ويتسبب تحرك المقعد المستمر نحو الخلف دون توقف في احتمالية محاصرة ركاب الصف الثاني والضغط عليهم، مما يشكل خطورة على سلامة الركاب في المقاعد الخلفية.

الطرازات المتأثرة وخطة المعالجة المتبعة

يشمل الاستدعاء المباشر 64409 سيارة من طراز "فورد إكسبلورر" و15170 سيارة من طراز "لينكون أفياتور"، صُنعت جميعها بين شهري نوفمبر 2025 ويونيو 2026. 

وأرجعت التحقيقات سبب الخلل إلى شحنة محركات إمالة موردة من مورد جديد معتمد. 

ورغم تلّقي فورد نحو 133 بلاغًا ميدانيًا حول هذه الحالة، لم تُسجل أي حوادث أو إصابات حتى الآن. 

وتعمل الفرق الهندسية حاليًا على تطوير الحل الفني والبرمجي المناسب لإعادة التحديث وإبلاغ ملاك السيارات المتأثرة رسميًا.

فورد فورد إكسبلورر أسباب استدعاء السيارات استدعاء لينكون أفياتور

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