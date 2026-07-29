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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أوراق الجوافة ليست لنزلات البرد فقط.. 7 فوائد صحية قد تمنحها للجسم

أوراق الجوافة ليست لنزلات البرد فقط.. 7 فوائد صحية قد تمنحها للجسم
أوراق الجوافة ليست لنزلات البرد فقط.. 7 فوائد صحية قد تمنحها للجسم
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

لا تقتصر شهرة أوراق الجوافة على استخدامها كمشروب شائع خلال نزلات البرد، إذ تشير دراسات إلى أنها تحتوي على مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد تساهم في دعم الصحة وتقليل خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن مستخلص أوراق الجوافة يرتبط بعدد من الفوائد الصحية المحتملة، من بينها:

المساعدة في ضبط مستويات السكر

قد يساهم مستخلص أوراق الجوافة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله محل اهتمام الباحثين في مجال الوقاية من السكري ودعم المصابين به.

تعزيز صحة القلب

تحتوي أوراق الجوافة على مضادات أكسدة قد تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما قد تساهم في الحفاظ على كفاءة وظائف القلب.

دعم صحة ضغط الدم والكوليسترول

تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص أوراق الجوافة قد يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مع رفع مستويات الكوليسترول النافع، وهو ما يدعم صحة القلب.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

أظهرت بعض الدراسات أن تناول مستخلص أوراق الجوافة قد يساهم في تقليل حدة تقلصات الدورة الشهرية، ما قد يساعد بعض النساء على تخفيف الشعور بالألم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد مستخلص أوراق الجوافة في تقليل مدة الإسهال وحدته، بينما توفر ثمرة الجوافة كمية جيدة من الألياف التي تدعم انتظام حركة الأمعاء وتقلل من خطر الإمساك.

المساهمة في إنقاص الوزن

تُعد الجوافة من الفواكه منخفضة السعرات والغنية بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن الأنظمة الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن.

تقوية المناعة

تُعد الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين "سي"، الذي يساهم في دعم الجهاز المناعي، ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، إلى جانب دوره في تعزيز امتصاص الحديد والحفاظ على صحة الجلد.

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