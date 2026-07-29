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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب باستراتيجية حكومية لاستغلال «الميتافيرس» في رقمنة الآثار المصرية وتعظيم العوائد السياحية

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب
فريدة محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى كل من وزير السياحة والآثار ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استراتيجية الحكومة لاستغلال تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس في رقمنة الآثار المصرية وإتاحتها عالمياً، وتعظيم العائد الاقتصادي منها وحماية حقوق الملكية الفكرية للتراث المصري.

وطالب «محسب» الحكومة بالكشف عن خطتها لإنشاء منصة وطنية موحدة للزيارة الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية المصرية، وإتاحتها بمقابل مادي للمستخدمين حول العالم، بما يسهم في جذب العملة الأجنبية، متسائلاً عن الجدول الزمني لتوسيع نطاق التوثيق والرقمنة ثلاثية الأبعاد والتوأمة الرقمية للمواقع الأثرية.

كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية النماذج الرقمية للآثار المصرية من القرصنة أو الاستغلال التجاري غير المصرح به، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروة أثرية وحضارية استثنائية تمثل أحد أهم مصادر قوتها السياحية والثقافية، إلا أن التطور المتسارع في تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس والتوأمة الرقمية يفرض ضرورة الانتقال من الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا في توثيق الآثار إلى توظيفها كأداة للترويج والاستثمار وتعظيم موارد الدولة.

وأوضح أن تقنيات التوأمة الرقمية والمسح ثلاثي الأبعاد تتيح إنشاء نسخ رقمية دقيقة للمواقع والمتاحف والمقابر الأثرية، بما يسمح بإتاحتها أمام ملايين المستخدمين حول العالم، خاصة ممن يتعذر عليهم زيارة مصر، مع إمكانية تقديم خدمات رقمية مدفوعة تحقق عوائد إضافية للدولة من السياحة الافتراضية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود جهود ومبادرات في مجال التوثيق الرقمي والجولات الافتراضية لبعض المواقع الأثرية، مؤكداً أن الحاجة أصبحت ملحة إلى استراتيجية حكومية متكاملة تجمع بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضع إطاراً واضحاً لتحديد المواقع ذات الأولوية للرقمنة، وآليات إتاحتها وتسويقها عالمياً، وكيفية ربط السياحة الافتراضية بالسياحة التقليدية بما يشجع المستخدم على تحويل التجربة الرقمية إلى زيارة فعلية لمصر.

وأكد «محسب» أن التوسع في رقمنة التراث المصري يفرض ضرورة الإسراع في وضع آليات قانونية وتقنية لحماية النسخ الرقمية للآثار من القرصنة وإعادة الإنتاج والاستغلال التجاري غير المصرح به، وضمان الحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للدولة المصرية في مواجهة الاستخدام غير المنظم لهذه الأصول الرقمية على المنصات العالمية.

وشدد النائب أيمن محسب على أن وضع استراتيجية وطنية للرقمنة والاستثمار في التراث الأثري المصري يمثل فرصة لفتح سوق سياحية رقمية جديدة، وتعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية، ونشر الحضارة المصرية عالمياً، وحماية التراث الوطني في البيئة الرقمية.

سؤال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومة تقنيات الواقع الافتراضي الميتافيرس

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