ألم العين عند الرمش.. 8 أسباب شائعة ومتى يجب زيارة الطبيب؟

ألم العين عند الرمش من الأعراض التي قد يواجهها كثير من الأشخاص، وقد يكون ناتجًا عن أسباب بسيطة مثل جفاف العين، أو يشير في بعض الحالات إلى مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي. ويؤكد أطباء العيون أن استمرار الألم أو صاحبه احمرار شديد أو تشوش في الرؤية يتطلب سرعة استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

وتختلف أسباب ألم العين عند الرمش بحسب مكان الألم والأعراض المصاحبة له، لذلك لا يُنصح بإهمال هذا العرض، خاصة إذا استمر لأكثر من يومين أو ازداد سوءًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أسباب ألم العين عند الرمش

1- جفاف العين

يُعد جفاف العين من أكثر الأسباب شيوعًا، إذ يؤدي نقص الدموع أو زيادة تبخرها إلى احتكاك الجفن بسطح العين أثناء الرمش، ما يسبب الشعور بالألم أو الحرقان، خاصة مع استخدام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة.

2- الشعيرة (دمل الجفن)

الشعيرة عبارة عن التهاب بكتيري يصيب إحدى الغدد الدهنية في الجفن، ويؤدي إلى ظهور كتلة صغيرة مؤلمة تشبه الحبة، ويزداد الألم عند الرمش أو لمس الجفن.

3- التهاب الجفن

يحدث التهاب الجفن نتيجة نمو البكتيريا أو انسداد الغدد الدهنية الموجودة على حافة الجفن، وقد يصاحبه احمرار، وحكة، وقشور حول الرموش، مع الشعور بألم أو انزعاج أثناء الرمش.

4- دخول جسم غريب إلى العين

قد تسبب ذرة غبار أو رمش أو حبة رمل احتكاكًا بسطح العين، ما يؤدي إلى ألم واضح عند الرمش مع الإحساس بوجود جسم غريب داخل العين وزيادة الدموع.

5- خدش أو إصابة القرنية

قد تتعرض القرنية لخدش بسبب الأظافر أو العدسات اللاصقة أو دخول جسم حاد، وهو ما يسبب ألمًا شديدًا عند الرمش، مع احمرار العين وحساسية شديدة للضوء.

6- التهاب الملتحمة

يؤدي التهاب الملتحمة، سواء كان فيروسيًا أو بكتيريًا أو ناتجًا عن الحساسية، إلى احمرار العين وزيادة الإفرازات والشعور بعدم الراحة، وقد يصاحب ذلك ألم أثناء الرمش.

7- استخدام العدسات اللاصقة بطريقة خاطئة

ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة أو عدم تنظيفها جيدًا قد يؤدي إلى تهيج العين أو التهابها، ما يسبب ألمًا يزداد مع الرمش.

8- التهاب القزحية أو مشكلات داخل العين

في بعض الحالات، قد يكون الألم ناتجًا عن التهابات داخل العين، وهي حالات أقل شيوعًا لكنها أكثر خطورة، وغالبًا ما يصاحبها تشوش في الرؤية أو حساسية شديدة للضوء.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح أطباء العيون بسرعة التوجه للطبيب إذا كان ألم العين عند الرمش مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

تشوش أو ضعف مفاجئ في الرؤية.

احمرار شديد لا يتحسن.

خروج صديد أو إفرازات كثيفة.

ألم شديد يزداد مع الوقت.

حساسية شديدة تجاه الضوء.

تورم واضح في الجفن.

استمرار الألم لأكثر من 48 ساعة.

كيف يمكن تخفيف الألم؟

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي، لكن يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد في تخفيف الأعراض، مثل استخدام الدموع الصناعية في حالات الجفاف، وتجنب فرك العين، وإزالة العدسات اللاصقة حتى زوال الأعراض، ووضع كمادات دافئة على الجفن إذا كان السبب شعيرة أو التهابًا بسيطًا، مع الحرص على غسل اليدين قبل لمس العين.

ويحذر الأطباء من استخدام قطرات تحتوي على مضادات حيوية أو كورتيزون دون وصفة طبية، لأن استخدامها بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى مضاعفات ويؤخر التشخيص الصحيح.

وفي جميع الأحوال، فإن ألم العين عند الرمش قد يكون عرضًا بسيطًا أو علامة على مشكلة تحتاج إلى علاج سريع، لذا فإن التشخيص المبكر يساعد على حماية العين وتجنب حدوث مضاعفات قد تؤثر في الرؤية.