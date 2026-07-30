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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس المتهم بابتزاز صاحب شركة بصور شقيقته فى كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب
نتيجة الثانوية العامة 2026

قررت جهات التحقيق بالجيزة، تجديد حبس المتهم بابتزاز صاحب شركة وتهديده بنشر صور شقيقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 15 على ذمة التحقيقات.

بلاغًا من صاحب شركة
 

كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساتها، مع التحفظ على الأدلة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغًا من صاحب شركة، أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من قبل شاب، بعدما حصل على صور خاصة بشقيقته، وهدده بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل دفع مبلغ مالي.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه، وعقب تقنين الإجراءات ألقت قوات المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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