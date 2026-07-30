مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انهيار سقف منزل بباكستان

أفادت فرق الإنقاذ في باكستان، بأن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون؛ إثر انهيار سقف أحد المنازل في منطقة "باجانبوره" بمدينة "لاهور" في إقليم "البنجاب".

وأضافت فرق الإنقاذ - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الخميس - أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، فيما تتواصل الجهود الرامية إلى إزالة الأنقاض.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء إقليم "البنجاب" مريم نواز عن حزنها إزاء الخسائر في الأرواح جراء الحادث، وأصدرت توجيهاتها للسلطات بضمان توفير أفضل رعاية طبية ممكنة للمصابين.