رئيس أركان الجيش الكويتي يؤكد أهمية الممرات المائية والمحافظة على سلامة الملاحة الدولية

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، أهمية الممرات المائية وضرورة المحافظة على سلامة الملاحة الدولية فيها، لاسيما في ظل الظروف الراهنة والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مشاركة الفريق الركن الشريعان، والوفد المرافق له، في اجتماع رؤساء هيئة الأركان المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي عُقد في المملكة العربية السعودية.

وشدد الفريق الركن الشريعان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية.

وأوضحت أن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، والوفد المرافق له، عاد إلى الكويت عقب اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.