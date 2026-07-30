الكويت تدين الاعتداء الإيراني المتجدد على الأردن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني المتجدد الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ، وأعدته انتهاكا سافرا لسيادة الأردن وسلامة أراضيها، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.