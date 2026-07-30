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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير .. سلوكيات غير متوقعة تكشف إصابة الأطفال بالتوحد

أعراض التوحد
أعراض التوحد

يعد مرض التوحد من الاضطرابات المزمنة التى تصيب الأطفال ويلعب الاكتشاف المبكر دور كبير في تحسين صحتهم.

وتوجد مجموعة كبيرة من الأعراض التى تساعد في اكتشاف التوحد بشكل مبكر منها أنماط السلوك.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك كلينك قد يظهر لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد أنماط محدودة ومتكررة من السلوكيات أو الاهتمامات أو الأنشطة، بما في ذلك مزيج من هذه العلامات وغيرها، مثل:

تكرار حركة معينة باستمرار، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين.

القيام بسلوكيات قد تُلحق الأذى بالنفس، مثل العض أو ضرب الرأس.

الالتزام بطقوس أو روتين محدد، والانزعاج الشديد من أي تغييرات طفيفة.

اختلال التوازن أو ضعف التناسق الحركي، أو الحركة بأنماط غير مألوفة، مثل المشي على أطراف الأصابع.

وجود لغة جسد غير مألوفة، مثل التصلب أو المبالغة في الحركات الجسدية.

الانبهار بتفاصيل دقيقة في الأجسام، مثل دوران عجلات سيارة لعبة، دون إدراك الغرض الحقيقي من الشيء أو طريقة استخدامه.

الحساسية تجاه الضوء أو الصوت أو اللمس، مع عدم التأثر بالألم أو تغيّرات درجة الحرارة.

عدم تقليد الآخرين أو المشاركة في اللعب التخيّلي.

التركيز على شيء أو نشاط معيّن بدرجة مفرطة وغير معتادة.

تفضيل أنواع محددة من الطعام، مثل تناول عدد محدود للغاية من الأطعمة أو رفض تناول أطعمة ذات قوام معين.

ومع التقدم في العمر، قد يبدأ بعض الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في التفاعل أكثر مع الآخرين، وتقل لديهم الاضطرابات السلوكية تدريجيًاوقد يتمكّن البعض، عادةً أولئك الذين يعانون من مشكلات أقل حدة، من عيش حياة طبيعية أو شبه طبيعية في نهاية المطاف لكن يظل آخرون يواجهون صعوبات مستمرة في اللغة أو المهارات الاجتماعية. كما قد تشهد مرحلة المراهقة تحديات سلوكية ونفسية إضافية.

علامات الخطر 

ينمو كل طفل بمعدّل مختلف، فقد لا يتوافق نمو الكثير من الأطفال مع الجداول الزمنية الدقيقة المذكورة في بعض كتب التربية ولكن في العادة يظهر على الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بعض علامات تأخر النمو قبل بلوغ الثالثة من العمر كما تظهر علامات اضطراب طيف التوحد غالبًا في مرحلة مبكرة من النمو، عندما تكون هناك تأخيرات واضحة في مهارات اللغة والتفاعل الاجتماعي.

في حال الشعور بقلق حيال نمو الطفل أو الاشتباه في إمكانية إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد، يرجى التحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية حول مخاوفك وقد يوصي اختصاصي الرعاية الصحية بإجراء اختبارات نمو لتحديد ما إذا كان لدى طفلك تأخر في التعلم أو التفكير أو اللغة أو المهارات الاجتماعية، والتي قد تشير إلى الإصابة باضطراب طيف التوحد أو نوع آخر من مشكلات النمو.

التوحد أعراض التوحد أعراض التوحد السلوكية الأطفال التفاعل الاجتماعي

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