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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي.. والوعي الوطني ضرورة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن البيان الحكومي بشأن واقعة استهداف ناقلة الغاز جاء ليؤكد حرص الدولة المصرية على مصارحة المواطنين بالحقائق، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تفرضها اعتبارات الأمن القومي.

دعم الدولة المصرية

وقال إن بعض الوقائع الأمنية تتطلب التحقق الكامل من المعلومات قبل إعلانها للرأي العام، حفاظًا على سلامة الإجراءات وعدم التأثير على أعمال الجهات المختصة، وهو ما يعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة الأزمات.

وأضاف أن أخطر ما تواجهه الدول خلال الأزمات هو حملات الشائعات التي تسعى إلى التشكيك في مؤسساتها وإثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أن تلك الحملات أصبحت أحد أهم أدوات الحروب الحديثة التي تستهدف استقرار الدول.

الشعب المصري خط الدفاع

وشدد صالح على أن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخططات، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، مع دعم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات، وأن وحدة الشعب وثقته في دولته وقيادته السياسية ستظل العامل الحاسم في تجاوز أي أزمة.

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