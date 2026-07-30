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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعروض فلكلورية وأغاني طربية.. "شاطئ الفن" يواصل فعالياته بالإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، بمحافظة الإسكندرية، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، تضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها "النوبي"، "الصعيدي"، و"الحجالة"، بالإضافة إلى رقصات من فلكلور مدن القناة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أعقبه قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود صفوت، باقة من الأغاني الطربية منها "مستنياك"، "فيك عشرة كوتشينة"، و"رمش عينه"، وغيرها من الأغنيات التراثية التي نالت إعجاب الحضور.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا بكل من قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات "النبي دانيال" بمنطقة محطة الرمل، ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون، وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بعروض فنية تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري، طوال فترة الإجازة الصيفية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة شاطئ الفن ثقافة الأنفوشي وزارة الثقافة الثقافة حياة

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