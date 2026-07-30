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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد الأهلية تحذر من الوسطاء والمندوبين والصفحات الوهمية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية مجموعة من التعليمات والإرشادات المنظمة لعملية التقديم والقبول للعام الجامعي 2026/2027، مؤكدة أن جميع إجراءات القبول تتم وفقًا للتنسيق الداخلي للجامعة، وبما يتوافق مع الضوابط والقواعد التي يقرها مجلس الجامعات الأهلية.

استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة

وأوضحت الجامعة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال منصة التقديم الرسمية، مع سداد رسوم فتح ملف التقديم عبر الصفحة الشخصية للطالب على المنصة، مشددة على عدم وجود أي وسطاء أو مندوبين يمثلون الجامعة داخل مصر أو خارجها.

وحذرت الجامعة الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع أي أفراد أو صفحات غير رسمية، مؤكدة أن منصاتها الرسمية هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الخاصة بالتقديم والتنسيق، مع ضرورة الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير معتمدة.

وأكدت الجامعة أهمية استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، موضحة أن نقص البيانات قد يؤدي إلى استبعاد الطالب من التنسيق الداخلي.

 كما أشارت إلى أن إعلان التنسيق سيتم عقب غلق باب التقديم الإلكتروني، وفقًا للأماكن المتاحة وترتيب المجموع والحدود الدنيا المعلنة واستيفاء شروط القبول.

وأضافت أن نتائج القبول ستُعلن من خلال الصفحة الشخصية للطالب على منصة التقديم الإلكتروني، بينما تُنشر الحدود الدنيا للتنسيق عبر الصفحات الرسمية للجامعة، على أن يتم إعلان النتائج على مراحل بحسب الأماكن المتاحة بكل برنامج أكاديمي، مع التزام الطلاب المقبولين بسداد المصروفات الدراسية خلال الفترة المحددة لضمان الاحتفاظ بحقهم في القبول.

وأهابت جامعة الوادي الجديد الأهلية بجميع المتقدمين الالتزام بالتعليمات الرسمية ومتابعة المنصة الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة للحصول على أي مستجدات تتعلق بإجراءات التقديم والتنسيق.

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