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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ برامجها الصيفية لتنمية المواهب بالعريش

"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ برامجها الصيفية لتنمية المواهب بالعريش
"ثقافة شمال سيناء" تواصل تنفيذ برامجها الصيفية لتنمية المواهب بالعريش
أ ش أ

واصل فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ برنامجه الثقافي والفني المتنوع بمختلف المواقع الثقافية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية المواهب بالمحافظات.

وشهد قصر ثقافة العريش، فعاليات الأنشطة الصيفية بمجموعة من الورش والبرامج المتنوعة، حيث نظمت ورشة للقراءة الحرة وتلخيص الكتب، بهدف تنمية مهارات القراءة والاستيعاب السريع، إلى جانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة قدمتها قمر جمعة، إحدى رائدات القصر، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

كما استضاف القصر ورشة حكي بعنوان «دور المجتمع في رعاية الطفل» قدمتها الفنانة إيناس سمير، مدير القصر، تناولت خلالها أهمية مرحلة الطفولة باعتبارها الأساس في تكوين شخصية الإنسان، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية للأطفال بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والعطاء.

وعقد نادي أدب الطفل، بإشراف الكاتب والشاعر محمد ناجي، لقاء لاكتشاف وتنمية المواهب الأدبية لدى الأطفال، تضمن تدريبات عملية وورشا تطبيقية، وقدمت خلاله الطفلة يهدين خليل بحثا بعنوان «التنمر» ضمن نتاج الورش الأدبية والثقافية التي ينظمها النادي.

وشهد القصر أيضا تنفيذ ورشة لنادي العلوم تضمنت تجربة «الحبر والماء» أوضحت من خلالها كيفية انتشار الحبر داخل الماء نتيجة خاصيتي الانتشار والتوتر السطحي، في تجربة علمية مبسطة تهدف إلى تنمية الجانب المعرفي وتشجيع التفكير العلمي لدى الأطفال.

واختتمت الفعاليات بورشة للفنون الورقية، نفذ خلالها المشاركون مروحة يد باستخدام أسلوب طي الورق بأشكال وألوان متنوعة، بما يسهم في تنمية الحس الفني والمهارات اليدوية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبمتابعة أشرف المشرحاني، مدير عام الفرع، نظمت مكتبة الكرامة الثقافية ورشة لاكتشاف وتنمية مواهب الرواد في مجال التمثيل، أعدها هجرس سالم وعبدالعزيز أبو جرير، مسؤولا النشاط بالمكتبة، وذلك تحت إشراف سلامة أحمد، مدير المكتبة، بهدف صقل المهارات الفنية وتشجيع المشاركين على ممارسة الفنون.

فرع ثقافة شمال سيناء المواقع الثقافية فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف تنمية المواهب

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