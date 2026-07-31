قبل وفاته.. تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة والد تامر حسني

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه الي وعكة صحية، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

تفاصيل الساعات الأخيرة:

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة والد تامر حسني ، تعرضه الي الاغماء اثناء تواجده بالمنزل، وتم طلب سيارة اسعاف له، ليتم وضع في العناية المركزة.

ومن المقرر ان يلغي تامر حسني حفله، الذي كان من المقرر ان يقوم باحياء بالساحل الشمالي، اليوم.

أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن نفاد جميع تذاكر حفل الفنان تامر حسنى، المقرر إقامته مساء الأحد 2 أغسطس على المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات الدورة الحالية للمهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر حسابها على إنستجرام البوستر الدعائي للحفل، بتعليق: «نفدت التذاكر».

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا.