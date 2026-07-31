الرئيس اللبناني يؤكد أهمية الالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة واستكمال الحوار "اللبناني - الفلسطيني"

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أهمية التزام الفصائل الفلسيطينية في بلاده بقرار حصرية السلاح بيد الدولة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.. مشيرا إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار "اللبناني - الفلسطيني" عبر اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم الجمعة لياسر عباس الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على رأس وفد ضم عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، و أحمد أبو هولي، والمشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عسف، وسفير فلسطين في لبنان محمد الأسعد.

وخلال اللقاء.. أكد أعضاء الوفد الفلسطيني ضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني - الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، تنفيذا لقرار حصرية السلاح بيد الدولة، كما استعرضوا الأوضاع في الضفة الغربية، والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض عليهم.

وشدد الوفد الفلسطيني على أهمية التمسك بالمبادرة العربية للسلام.. مشيدا بالموقف اللبناني الداعم لهذا التوجه.