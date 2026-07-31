محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بمدينة السنبلاوين، لتكون متنفسًا ترفيهيًا جديدًا للمواطنين، وذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية للتوسع في إنشاء وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات، وتحسين جودة الحياة وتوفير أماكن حضارية وآمنة للأسر والأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ ، والنائب أحمد العوضي وكيل اول مجلس الشيوخ ، والنائب هشام الحصري عضو مجلس النواب ، والنائب محمد عبدالمعطي عضو مجلس الشيوخ ، والنائب محمد النبوي عضو مجلس النواب ، والنائب صلاح فوده عضو مجلس النواب ، أحمد عرفه رئيــس مركـــز ومدينــــــة الســـنبلاوين.

و تفقد محافظ الدقهلية مختلف أرجاء الحديقة، والتقى بعدد من المواطنين والأطفال، وأجرى معهم حوارًا وديًا، واستمع إلى آرائهم حول الحديقة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير متنزهات عامة تلبّي احتياجات المواطنين وتمنحهم أماكن مناسبة للترفيه والاستمتاع.

وأكد محافظ الدقهلية أن محافظة الدقهلية مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير وإنشاء الحدائق العامة بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، وتوفير متنفسات ترفيهية مجانية تليق بالمواطنين.