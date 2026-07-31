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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ حماة الوطن : مصر الضمانة الأساسية والحصن المنيع لدعم الحقوق الفلسطينية

المهندس محمود لملوم
المهندس محمود لملوم
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، أن الجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة تجاه القضية الفلسطينية تُمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار والاستقرار في الشرق الأوسط.

​وأوضح "لملوم"، في بيان، أن الإشادة الدولية المتواصلة بدور مصر المحوري في القضية الفلسطينية تعكس تقدير العالم لثقلها السياسي وحكمتها في إدارة الملفات الإقليمية الأكثر تعقيدًا، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لطالما وضعت مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق واستقرار المنطقة في صدارة أولوياتها.

التوصل لاتفاق

​وفيما يتعلق بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، أشار إلى أن هذه الخطوة حال تفعيلها وضمان نجاحها قد تشكل تحولاً فارقًا نحو إنهاء دوامة العنف المفرطة، وتمهيد الطريق أمام مسار جاد لإعادة الإعمار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

​وشدد على أن مصر ستظل السند الدائم والداعم الأقوى للقضية الفلسطينية، مستمرة في جهودها الدبلوماسية والإنسانية لتثبيت التهدئة وفتح آفاق جديدة للسلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع واستقرارهم، مؤكدًا أن الطرح المتعلق بنزع السلاح في غزة ليس مجرد ترتيب أمني عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة المجتمع الدولي والإقليمي على إنتاج سلام عادل وشامل، وفي قلب هذه المعادلة، تظل مصر الضمانة الأساسية والحصن المنيع الذي يحمي الحقوق الفلسطينية ويوازن بين متطلبات الاستقرار الإقليمي وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة.

المهندس محمود لملوم حماة الوطن حزب حماة الوطن القضية الفلسطينية

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