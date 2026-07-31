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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صيف الإسكندرية 2026 يشتعل .. سباقات جري وكرة طائرة ومشاهد حماسية على شواطئ الثغر

اسكندريه بتفرح
اسكندريه بتفرح
أحمد بسيوني

تواصل مبادرة «إسكندرية بتفرح» فعالياتها الترفيهية والرياضية على شواطئ الإسكندرية، برعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وذلك ضمن برنامج «صيف الإسكندرية 2026».

وشهدت النسخة الخامسة من المبادرة إقبالًا وتفاعلًا من رواد الشواطئ بمختلف الأعمار، حيث أقيمت الفعاليات بعدد من الشواطئ، من بينها شاطئا البوريفاج وجزيرة الذهب، وسط أجواء صيفية ترفيهية ومشاركة واسعة من المواطنين.

وتنوعت الأنشطة المقدمة للمصطافين بين تدريبات اللياقة البدنية، وسباقات الجري، ومباريات كرة القدم والكرة الطائرة والراكت، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية للأطفال تضمنت الرسم على الوجوه، في إطار إتاحة فرص للمواطنين للاستمتاع بوقتهم وممارسة الرياضة خلال موسم الصيف.

وتستهدف المبادرة إتاحة أنشطة رياضية وترفيهية لمختلف الفئات العمرية داخل الشواطئ، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي، إلى جانب خلق أجواء من البهجة والتفاعل بين رواد الشواطئ.

وتأتي «إسكندرية بتفرح» ضمن أجندة فعاليات «صيف الإسكندرية 2026»، التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية والمجتمعية، بهدف تنشيط الحركة الصيفية بالمحافظة وتوفير فعاليات متنوعة للمواطنين والزائرين.

وتتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظيم الفعاليات، بالتعاون مع مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، في إطار دورها المجتمعي في الوصول بالأنشطة الرياضية والترفيهية إلى المواطنين في مختلف المناطق.

اسكندريه بتفرح الإسكندرية المهندس ايمن عطية محافظ الإسكندرية مهرجان راكيت

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