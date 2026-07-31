انخفاض التضخم في إيطاليا إلى 2.8% خلال يوليو

أ ش أ

أعلن تقرير اقتصادي رسمي أن معدل التضخم في إيطاليا انخفض إلى 2.8٪ خلال شهر يوليو على أساس سنوي.

وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء – في بيان اليوم – أن معدل التضخم سجل تراجعا خلال يوليو بنسبة 0.2٪ على أساس شهري.

وأرجع التباطؤ في التضخم خلال يوليو بشكل رئيسي إلى ديناميكيات أسعار الأغذية غير المصنعة "من 4.4% إلى 3.8%" ومنتجات الطاقة غير الخاضعة للتنظيم "من 13.3% إلى 10.6%"، والتي تشمل الوقود والكهرباء في السوق الحرة.

ويخالف هذا الوضع مؤشر متوسط التضخم بمنطقة اليورو، حيث ارتفاع إلى 2.9% في يوليو مقارنة بنسبة 2.8% في يونيو الماضي