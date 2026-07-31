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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للتقديم بمدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط إلى 265 درجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بمدرستي التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط إلى (265) درجة، وفتح باب التقديم للمرحلة الثانية ( للطلاب الذكور فقط)، وذلك في ضوء عدم استكمال أعداد المتقدمين خلال المرحلة الأولى، وبما يحقق المصلحة العامة ويلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، مع الالتزام الكامل بمعايير القبول المعتمدة، على أن يتم استكمال العدد من الطالبات المتقدمات حال عدم تقدم العدد الكافي من الطلاب الذكور خلال هذه المرحلة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، أن باب التقديم للمرحلة الثانية يبدأ اعتباراً من يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 أغسطس 2026 بمقر مدرستي التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط، للحاصلين على 265 درجة فأكثر،  مؤكدًا على الالتزام بالمواعيد المقررة واستيفاء جميع المستندات والشروط المعلنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنسيق والقبول وفق الضوابط المعتمدة.

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