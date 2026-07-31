من خير مصر لأهل مصر.. افتتاح مهرجان التسوق الأول بالإسماعيلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتحت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان التسوق الأول بمحافظة الإسماعيلية، والذي ينظمه جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» بمنطقة الغابة بالطريق الدائري شبين الكوم، تحت شعار «من خير مصر لأهل مصر»، بجانب ١٨ منافذًا تم توزيعها على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن انطلاق هذا المهرجان يأتي تتويجًا لحرص الدولة المستمر على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر المبادرات الوطنية الجادة، والتي تستهدف بالأساس بناء منظومة أمن غذائي مستدامة وتوفير السلع بأسعار عادلة ومناسبة للجميع.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى يوم الأحد الموافق ٢ أغسطس، متضمنة تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في كافة ربوع الجمهورية.