قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيمس روبنز: ترامب توصل إلى تفاهم مع نتنياهو بشأن تنفيذ اتفاق غزة
دون تغيير.. سعر عيار 18 الآن
فيراري 296 GTB تنطلق بقدرات عالية الأداء
أول تعليق من الديهي على حادث ميناء دمياط: بيان وزارة البترول صادق ومفيهوش هفوة
دون إصابات.. انهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين في طما بسوهاج
شاهد .. إسعاف الغربية : الدفع بـ5 سيارات لنقل مصابي انقلاب أتوبيس طنطا -شبشير
سنستخدم جميع الوسائل.. إيران تتوعد برد شامل على أي هجوم أمريكي إسرائيلي
حمادة هلال يطرح كنت واحد من كتير لدعم ذوي التوحد
زيدان يحقق حضورا جماهيريا قياسيا قبل ظهوره الأول مع فرنسا
شهيرة: رانيا محمود ياسين ضحت بسنوات من مشوارها الفني لأجل بيتها وأسرتها.. فيديو
الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة
مورينيو : رأيت 3 وجوه لريال مدريد أمام فيورنتينا.. وما زلت أنتظر اكتمال الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 أغسطس 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

يبدو أن اليوم سيكون يومًا ممتازًا لمواليد برج الحمل. إنه وقت مناسب لأصحاب الأعمال، ومن المرجح أن يستفيد أيضًا من يخططون لشراء أو بيع العقارات. قد يكون الدخول في شراكة تجارية مربحًا. قد تُثمر المبادرات الجديدة في العمل نتائج إيجابية، وهناك احتمالات لتلقي أخبار سارة تتعلق بالترقية. من المرجح أن تزداد سمعتك واحترامك.   

برج الثور وحظك اليوم الأحد 2  أغسطس 2026

 من المتوقع أن تُكلل القرارات المتخذة اليوم بالنجاح. ستجلب الأخبار السارة المتعلقة بمسيرة أحد أفراد العائلة الراحة والسعادة. من المتوقع أن يبقى وضعك المالي قويًا. قد تتلقى نساء هذا البرج مفاجأة سارة من أزواجهن. من المرجح أن يحظى الطلاب بيوم جيد، مع توقع النجاح قريبًا. تجنب إهمال صحتك وحافظ على روتين يومي متوازن..  

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

تجنبوا اتخاذ القرارات المتسرعة، وحافظوا على هدوئكم وتركيزكم لتحقيق النجاح. من المرجح أن يُعجب الناس بأفكاركم ومهاراتكم في التواصل. قد تُنجز مهمة مؤجلة بمساعدة أخيكم الأكبر. قد يتلقى الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية أخبارًا مشجعة اليوم. ستستمر الأنشطة التجارية بسلاسة، بينما من المرجح أن يبتعد المنافسون

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

من المتوقع أن تحقق الاستثمارات المبكرة عوائد إيجابية. تحلّوا بالصبر وتأقلموا مع الظروف المتغيرة. حاولوا ضبط انفعالاتكم وتجنبوا الحساسية المفرطة. قد يُعهد إلى الموظفين بمسؤوليات أكبر من قبل رؤسائهم. ستكسبون التقدير لقدرتكم على التعامل بحكمة مع المواقف الصعبة. سيدعمكم شريك حياتكم في مهمة مهمة، مما يُسهّل إنجازها.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

قد تتحقق أمنية الراغبين في شراء منزل أو قطعة أرض أو متجر. قبل القيام بأي استثمار، تأكد من إجراء بحث دقيق. تجنب الإنفاق غير الضروري أثناء التسوق وركز على تعزيز وضعك المالي. سيساعدك قضاء بعض الوقت مع أطفالك في المساء على الاسترخاء ونسيان هموم اليوم. قد يدفع أداؤك المتميز في العمل مديرك إلى ترشيحك للترقية. قد يفاجئك شريك حياتك بهدية مميزة تُدخل السرور إلى قلبك.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

 من المرجح أن يكون اليوم يومًا مثمرًا لمواليد برج العذراء. قد تُثبت بعض التطورات في أعمالكم فائدتها في المستقبل. قد يتلقى المهتمون بقطاع التعليم عرضًا للتدريس من إحدى الكليات اليوم. 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

 قد تجدون أخيرًا إجاباتٍ لعدة أسئلة مُحيرة، مما يُضفي وضوحًا مطلوبًا. من المُحتمل أن تُحقق مهمةٌ هامة فوائد كبيرة، وقد يتم أيضًا إنجاز أمرٍ مُعلقٍ منذ فترة طويلة. قد تزداد النفقات اليوم، مما يجعل الادخار أكثر صعوبةً بعض الشيء. من المُحتمل أن تُقدم أختك دعمًا أكبر من المُتوقع في أمرٍ شخصي. قد تُخططون أيضًا لنزهةٍ أو رحلةٍ مع عائلتكم. 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

كما يمكنك وضع خطة جديدة لتعزيز وضعك المالي. سيعزز دعم صديق لك خلال موقف صعب علاقتكما. تجنب الثقة بالآخرين بسرعة، فقد يستغل أحدهم صدقك. شارك آراءك فقط عند الضرورة. ستملأ الأخبار السارة بقدوم فرد جديد إلى العائلة منزلك بالسعادة.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

من المتوقع أن يكون اليوم يومًا جيدًا لمواليد برج القوس. إذا كنت مسافرًا اليوم، فمن المرجح أن تكون رحلتك مثمرة. قد تشعر ببعض التعب نتيجة جدول أعمال مزدحم، لكن الأمور ستتحسن قريبًا. إذا كنت مسافرًا، فتأكد من حمل جميع وثائقك المهمة. من المرجح أن يؤتي عملك الجاد ثماره. 

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

بتوجيه من شخص ذي خبرة، قد تتمكن من إنجاز مهمة هامة. سيقدر من حولك جهودك. من المحتمل أن يحقق العاملون في قطاع السياحة مكاسب مالية. كن متيقظًا ومركزًا في عملك، فقد يحاول منافس التدخل في مشروعك. قد يتلقى الطلاب مساعدة من أختهم الكبرى في إنجاز مشروع.   

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

قد تتحسن مشكلة صحية مزمنة أخيرًا. كما يمكنك التخطيط للاحتفال مع الأصدقاء. إذا كنت طرفًا في قضية، فهناك احتمال كبير أن يكون الحكم لصالحك. كن حذرًا في كلامك عند التحدث مع الآخرين. سيمنحك شريك حياتك سببًا للابتسام اليوم. من المتوقع أن يكون يوم مصممي الجرافيك مثمرًا، حيث سيُعجب العملاء بتصاميمهم من المحاولة الأولى.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 

 قد يحضر المتزوجون من مواليد هذا البرج مناسبةً يلتقون فيها بشخص يُدخل عليهم البهجة. ستكون نصيحة والديك قيّمة إذا كنت تخطط لبدء مشروع تجاري جديد. من المرجح أن يحقق الطلاب نجاحًا كبيرًا اليوم.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج الميزان برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

صلاح

الصفقة تقترب.. محمد صلاح على بعد خطوة من هذا النادي

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار في أول يوم عمل للبنوك الآن

سعر الذهب

ثابت عند 432 درهم .. سعر الذهب في الإمارات الآن

البنك المركزي المصري

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ105 مليارات جنيه

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد