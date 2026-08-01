حريق يلتهم محل بيتزا بشارع السلام في شرم الشيخ.. والحماية المدنية تسيطر على النيران دون إصابات

شبَّ حريق، اليوم السبت، داخل محل بيتزا إيطالي بشارع السلام بمدينة شرم الشيخ، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وتلقى اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من الأجهزة المعنية يفيد بنشوب حريق داخل المحل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها، وإجراء أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجددها.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية بالمحل، دون تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحريق.

وتباشر الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وبحسب المعلومات الأولية، يُرجح أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تشهدها مدينة شرم الشيخ، والتي تجاوزت 42 درجة مئوية خلال فترة الذروة، فيما تظل الأسباب النهائية للحريق رهنًا بما تسفر عنه أعمال الفحص والمعاينة والتحقيقات.