محافظ الوادي الجديد : اعتماد جهاز معلومات شبكات المرافق جهة للرفع المساحي

أعلنت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اعتماد جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالديوان العام من الهيئة المصرية العامة للمساحة بما يؤكد استيفاء الجهاز للاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة لتنفيذ أعمال الرفع المساحي.



وأكدت محافظ الوادي الجديد -في تصريح لها اليوم السبت- أن ذلك الاعتماد يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة إدارة المرافق، بما يضمن دقة البيانات المساحية، كما يضم خريطة رقمية لشبكات المرافق وقاعدة بيانات للبنيتين التحتية والأساسية بالمحافظة، بما يضمن إمداد متخذي القرار والجهات التنفيذية المختلفة ببيانات دقيقة ومتكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وحوكمة المرافق العامة وميكنتها، وتأمين كفاءة عملها وترشيد تكلفة صيانتها.