محافظ البحر الأحمر: إنشاء محطة تحلية جديدة شمال الغردقة بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا

أعلن محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، بدء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إنشاء محطة تحلية مياه جديدة بمنطقة "شمال الأحياء" بمدينة الغردقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يومياً، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل الفعلي ودخولها الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وذكر بيان أصدرته المحافظة، اليوم السبت، أن إنشاء المحطة يأتي استجابةً عاجلة للنمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني الشامل الذي تشهده مدينة الغردقة، فضلاً عن التدفق السياحي والزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الوافدين إليها، ما يستلزم ضخ كميات إضافية متزايدة من المياه لتلبية متطلبات المواطنين والقطاعات المختلفة.

​وأشار المحافظ -في البيان- إلى أن المدينة شهدت خلال السنوات الماضية تحديات متكررة في توفير مياه الشرب خلال أشهر الصيف والذروة السياحية، وهو ما دفعه منذ توليه المسؤولية إلى وضع ملف المياه على رأس الأولويات التنفيذية، والعمل الميداني على إيجاد حلول جذرية ودائمة.

​وأوضح أن إقامة المحطة تُمثّل ضربة البداية ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها المحافظة للتوسع في التشييد والتأسيس لمحطات تحلية جديدة وتطوير المحطات القائمة، بما يضمن تحقيق الأمن المائي الكامل بجميع الأحياء والقطاعات.

​وشدد البرقي على أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها على مدار الساعة لضغط الجدول الزمني للمشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ، مؤكداً أن خدمة الوطن والمواطنين والتيسير على حياتهم اليومية هي المحرك الأساسي لكافة خطط المحافظة.