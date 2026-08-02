قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي
مسئول إيراني يكشف خروج مواقع إنتاج غاز عن الخدمة .. وعامان لعودتها
إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك
«كارتيرون» يستعيد ذكرياته مع الزمالك: معسكر شاق أعاد الفريق إلى منصات التتويج
«العين بالعين» .. إيران تحذّر أمريكا: سنرد بقوة على أي «عدوان» جديد
لماذا ميناء دمياط؟.. خبير اقتصادي يكشف علامات استفهام حول استهداف سفينة التغويز وحقيقة تأثيرها على الغاز
موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026
تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة
محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة.. اليوم
تأييد الحبس 6 أشهر على البلوجر «بطة ضياء» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
نواب: الإيرادات التاريخية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح خطط جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
ضبط قضايا عُملة بقيمة 7 ملايين جنيه .. وهذه عقوبة الجريمة طبقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026: تجنب التسرع

العقرب
العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالشخصية القوية والطموح الكبير، كما يعرف بقدرته على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، ويميل دائمًا إلى التفكير العميق وعدم الكشف بسهولة عما يدور بداخله.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

ستشعر بالحافز لإنجاز المهام التي كنت تؤجلها، سواءً أكانت إجراء مكالمة مهمة، أو إصلاح عطل، أو تولي زمام الأمور في العمل. ثقتك بنفسك ميزة، لكن تجنب التسرع في اتخاذ القرارات.

توقعات برج العقرب صحيا

قد لا تظهر على جسمك علامات الإجهاد فورًا، لكن التعب قد يتراكم تدريجيًا إذا واصلت إجهاد نفسك التنقل المستمر بين العمل والاجتماعات والمكالمات والمسؤوليات المنزلية قد يجعلك تشعر بالإرهاق بحلول المساء..

توقعات برج العقرب عاطفيا

العلاقات تتطلب صبراً إضافياً. إذا كنت في علاقة جدية، تجنب تحويل الخلافات البسيطة إلى جدالات حادة، خاصةً فيما يتعلق بالمال أو السفر أو شؤون الأسرة. تحدث بهدوء وركز على الحاضر بدلاً من إعادة فتح نقاشات الماضي.

برج العقرب اليوم مهنيا

في الوقت نفسه، ستحتاج الأعمال السرية، والوثائق، والملفات المشتركة إلى عنايةٍ إضافية، لذا لا تتسرّع في إنجاز الأوراق المهمة. سيستفيد الطلاب من الدراسة الجماعية، وتوضيح الشكوك، وإكمال المهام العملية، مع العلم أن كثرة المشتتات الاجتماعية قد تؤثر على التركيز.

توقعات برج العقرب الفترة المقبلة

الوضع المالي مستقر، لكن هذا ليس الوقت المناسب للإنفاق المتهور أو عمليات الشراء الكبيرة. إذا كنت تفكر في شراء سيارة أو أي سلعة ثمينة أخرى، فامنح نفسك مزيدًا من الوقت لمقارنة الخيارات. قد تحتاج التكاليف الخفية أو الأوراق الرسمية إلى مزيد من التدقيق. ستكون المناقشات العائلية حول المال أكثر سلاسة إذا كان لدى الجميع معلومات واضحة قبل اتخاذ القرارات..

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2026.. مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

كليات تنتظرك في تنسيق 2026

لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

تعديل مرسيدس 190E 2026

755 حصانًا وناقل يدوي.. مرسيدس تطرح الوحش 190E

غسالة الملابس

لا تستخدم غسالة الملابس بهذه الطريقة.. 8 نصائح ذكية لتقليل استهلاك الغسالة للكهرباء

السيارات الصغيرة

السيارات الصغيرة قد تكون خيارك الأخطر.. دراسة تكشف السبب

بالصور

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد