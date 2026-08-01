مصرع عامل دهسًا بلودر داخل مزرعة في الوادي الجديد

لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه للدهس أسفل لودر في أثناء عمله داخل إحدى المزارع بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثمان شاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بعد تعرضه لحادث داخل مزرعة بالمنطقة.

وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى أدهم حسن سالم، ويبلغ من العمر 16 عامًا، ويقيم بقرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، ويعمل عاملًا زراعيًا.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب تعرض للدهس بواسطة لودر خلال وجوده داخل المزرعة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الحادث، والتأكد من وجود أي شبهة إهمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.