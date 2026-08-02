تفاصيل حبس عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من داخل محل بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة هاتف محمول من داخل محل تجارى بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل محل تجارى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 25/ يونيو المنقضى إبان تواجده بأحد المحلات التجارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.