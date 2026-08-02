ضربة لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. سناب شات يفضل الفيديوهات التي يصنعها البشر

أعلنت منصة سناب شات، عن تحديثات جديدة لتبويب Spotlight، تهدف إلى تعزيز ظهور المحتوى الأصلي الذي ينشئه المستخدمون، مع تقليص انتشار الفيديوهات المولدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وبموجب السياسة الجديدة، لن تكون مقاطع الفيديو التي أنتجت بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي مؤهلة للظهور ضمن توصيات Spotlight أو للاستفادة من برامج تحقيق الأرباح، حتى في حال الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي.



أولوية للمحتوى الأصلي



وأوضحت شركة “سناب” أن نظام التوصيات سيمنح الأفضلية للمحتوى الذي يصنعه المبدعون بأنفسهم، في خطوة تستهدف تحسين جودة المحتوى المعروض وتشجيع الإبداع البشري.



في المقابل، سيظل بإمكان المستخدمين الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المدمجة داخل سناب شات لتحرير أو تحسين مقاطع الفيديو، على أن تحمل هذه المقاطع علامة توضح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجها.

سناب شات



وأشارت سناب شات إلى أن عدد المبدعين النشطين على منصة Spotlight ارتفع بأكثر من 120% مقارنة بالعام الماضي، معتبرة ذلك دليلا على استمرار الإقبال على إنتاج المحتوى الأصلي.



مواجهة ظاهرة "محتوى الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة"

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد انتشار ما يعرف بـ AI Slop، وهو مصطلح يطلق على المحتوى منخفض الجودة الذي يتم إنتاجه بسرعة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، والذي بات يشكل تحديا متزايدا لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب قدرته على إغراق خوارزميات التوصية وإضعاف فرص وصول المحتوى الإبداعي الحقيقي إلى الجمهور.



وأكدت الشركة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، مع منح صناع المحتوى الذين يستثمرون الوقت والجهد في إنتاج أعمالهم فرصة أكبر للوصول إلى المشاهدين.



توجه عالمي لتقييد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

وتنضم سناب شات إلى عدد متزايد من المنصات التي بدأت تشدد سياساتها تجاه المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.



فقد أطلقت ليندإن مؤخرا خيارا يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المنشورات التي تصنف كمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي منخفض الجودة، كما عدلت يوتيوب قواعد تحقيق الأرباح لمنع العائدات عن المحتوى الآلي أو القائم على القوالب الجاهزة.



وفي السياق ذاته، سحبت شركة “ميتا” إحدى أدواتها الخاصة بإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي على إنستجرام بعد موجة من الانتقادات، رغم استمرار الشركة في الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة المستخدم.



وتعكس هذه الخطوات توجها متزايدا لدى منصات التواصل الاجتماعي نحو إعطاء الأولوية للمحتوى الإبداعي الأصلي، في محاولة للحفاظ على جودة المحتوى وتعزيز ثقة المستخدمين.