قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
15 لاعبا بالموسم.. خالد الغندور يتهم أحد الأندية بمخالفة لائحة الإعارات
علامات جلطة القلب .. أعراض لا يجب تجاهلها ومتى يصبح ألم الصدر حالة طارئة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضربة لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. سناب شات يفضل الفيديوهات التي يصنعها البشر

سناب شات
سناب شات
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة سناب شات، عن تحديثات جديدة لتبويب Spotlight، تهدف إلى تعزيز ظهور المحتوى الأصلي الذي ينشئه المستخدمون، مع تقليص انتشار الفيديوهات المولدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.


وبموجب السياسة الجديدة، لن تكون مقاطع الفيديو التي أنتجت بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي مؤهلة للظهور ضمن توصيات Spotlight أو للاستفادة من برامج تحقيق الأرباح، حتى في حال الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي.


أولوية للمحتوى الأصلي


وأوضحت شركة “سناب” أن نظام التوصيات سيمنح الأفضلية للمحتوى الذي يصنعه المبدعون بأنفسهم، في خطوة تستهدف تحسين جودة المحتوى المعروض وتشجيع الإبداع البشري.


في المقابل، سيظل بإمكان المستخدمين الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المدمجة داخل سناب شات لتحرير أو تحسين مقاطع الفيديو، على أن تحمل هذه المقاطع علامة توضح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجها.

سناب شات


وأشارت سناب شات إلى أن عدد المبدعين النشطين على منصة Spotlight ارتفع بأكثر من 120% مقارنة بالعام الماضي، معتبرة ذلك دليلا على استمرار الإقبال على إنتاج المحتوى الأصلي.


مواجهة ظاهرة "محتوى الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة"
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد انتشار ما يعرف بـ AI Slop، وهو مصطلح يطلق على المحتوى منخفض الجودة الذي يتم إنتاجه بسرعة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، والذي بات يشكل تحديا متزايدا لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب قدرته على إغراق خوارزميات التوصية وإضعاف فرص وصول المحتوى الإبداعي الحقيقي إلى الجمهور.


وأكدت الشركة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، مع منح صناع المحتوى الذين يستثمرون الوقت والجهد في إنتاج أعمالهم فرصة أكبر للوصول إلى المشاهدين.


توجه عالمي لتقييد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي
وتنضم سناب شات إلى عدد متزايد من المنصات التي بدأت تشدد سياساتها تجاه المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.


فقد أطلقت ليندإن مؤخرا خيارا يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المنشورات التي تصنف كمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي منخفض الجودة، كما عدلت يوتيوب قواعد تحقيق الأرباح لمنع العائدات عن المحتوى الآلي أو القائم على القوالب الجاهزة.


وفي السياق ذاته، سحبت شركة “ميتا” إحدى أدواتها الخاصة بإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي على إنستجرام بعد موجة من الانتقادات، رغم استمرار الشركة في الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة المستخدم.


وتعكس هذه الخطوات توجها متزايدا لدى منصات التواصل الاجتماعي نحو إعطاء الأولوية للمحتوى الإبداعي الأصلي، في محاولة للحفاظ على جودة المحتوى وتعزيز ثقة المستخدمين.

ذكاء اصطناعي سناب شات تحديثات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

مهرجان جرش

الرقص الروسي والدبكة الأردنية يلونان ليالي الهيبودروم في يومه العاشر

مهرجان جرش

المسرح الشمالي يختتم آخر فعاليّاته الثقافية في جرش الـ40

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

مسرحية "المدعو صدفة" من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد