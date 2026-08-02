إلهام شاهين تخطف الأنظار في الإسكندرية.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في الإسكندرية.

علقت إلهام شاهين على صورها قائلة:"إسترجعت كل أيامى الحلوة فى إسكندريه .. و أنا بصور مسلسل نصف ربيع الآخر مع النجم الكبير يحيى الفخرانى فى أجمل مسلسل رومانسي بحبه و أجمل فن صورناه فى هذا الجمال .. و لقيتنى بسمع فى ودنى أغنية ورده .. ذكرياتى يا ذكرياتى يانا منك يا ذكرياتى .. إنتى كل حياتى و أكتر من حياتى ."

إطلالة إلهام شاهين في الإسكندرية

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تي شيرت نصف كم باللون الأسود وقصير ونسقت معه بنطلون بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي مسطح باللون البيج، مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

اما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.



