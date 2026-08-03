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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذه الكمية من القهوة يقلل التوتر.. تفاصيل

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

القهوة ليست مجرد طقس صباحي، بل تلعب دوراً هاماً في إدارة التوتر، فبحسب دراسات حديثة، يساعد تناول القهوة باعتدال على خفض مستويات التوتر، وتحسين المزاج، بل ودعم الصحة النفسية.

لكن ما هي كمية القهوة المفيدة فعلاً، ومتى تصبح ضارة؟


القهوة غنية بالكافيين، وهو منبه طبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. وبكميات معتدلة، يمكن للكافيين أن يعزز اليقظة، ويحسن التركيز، ويحفز إفراز النواقل العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مثل الدوبامين والسيروتونين. وقد تساهم هذه التأثيرات في تخفيف التوتر والإرهاق الذهني بشكل مؤقت.

وجدت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة الاضطرابات العاطفية ، أن تناول القهوة باعتدال، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب، يرتبط بأقل خطر للإصابة باضطرابات المزاج والتوتر، بما في ذلك الاكتئاب والقلق وغيرها من الحالات المرتبطة بالتوتر.

ما هي الكمية اليومية المثالية؟


بحسب العديد من الدراسات الصحية وخبراء التغذية، فإن الكمية المثالية من القهوة لتخفيف التوتر تتراوح بين كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، أي ما يعادل 150 إلى 300 ملج من الكافيين. ويبدو أن هذا النطاق يوفر فوائد عديدة.

يحسّن المزاج والصفاء الذهني ويجعلك تشعر بالراحة طوال اليوم
يخفف من أعراض التعب والإرهاق
قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
يدعم إنتاجية أفضل أثناء أداء المهام المجهدة
ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المستوى من الاستهلاك يعتبر آمناً بشكل عام لمعظم البالغين الأصحاء.


متى يزيد تناول القهوة من التوتر؟


على الرغم من أن تناول القهوة باعتدال قد يكون مفيدًا، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فشرب أكثر من 4-5 أكواب يوميًا قد يزيد من القلق والأرق، ويؤثر سلبًا على النوم، ويرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويسبب التوتر والعصبية. كما أن الإفراط في تناول الكافيين يحفز إفراز الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول مع مرور الوقت إلى تفاقم التوتر المزمن والتأثير سلبًا على الصحة العامة.

التوقيت مهم للغاية


لا يؤثر مقدار القهوة فحسب، بل يؤثر توقيت شربها أيضاً على تأثيراتها المرتبطة بالتوتر. ينصح الخبراء بتجنب القهوة قبل النوم بست إلى ثماني ساعات على الأقل لتجنب اضطرابات النوم.

تناوله صباحاً: يساعد على تحسين اليقظة ويهيئ جواً إيجابياً لبداية اليوم
منتصف النهار تناوله: يمكن أن يعزز الإنتاجية ويقلل من التعب بعد الظهر


قهوة المساء المتأخرة: قد تؤثر على النوم، مما يزيد التوتر بشكل غير مباشر.


كما يعتقد الباحثون أن الحساسية الفردية تلعب دورًا رئيسيًا، إذ يستجيب كل شخص للكافيين بشكل مختلف. قد يشعر البعض بالاسترخاء والتركيز بعد تناول فنجان من القهوة، بينما قد يعاني آخرون من القلق حتى مع كميات قليلة. وتؤثر عوامل مثل الوراثة، ومستوى التحمل، والصحة العامة على كيفية تأثير القهوة على مستويات التوتر.


تشير الأبحاث إلى أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يساعد في تخفيف التوتر، وتحسين المزاج، وتعزيز الأداء الذهني. مع ذلك، فإن تجاوز هذه الكمية قد يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب النوم، مما يرفع مستويات التوتر بدلًا من خفضها. لذا، إذا كنت ترغب في استخدام القهوة كوسيلة للتحكم في التوتر، فالاعتدال هو الأساس. احرص على دمج عادة شرب القهوة مع خيارات نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الجيد، للحصول على أفضل النتائج.

المصدر:timesnownews

القهوة الصحة النفسية الكافيين التوتر

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