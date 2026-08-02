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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقع مقترحة لإنشاء أسواق ومواقف ضمن مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية صباحية لتفقد عدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء أسواق ومواقف خدمية بمركز دمياط.

وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية ضمن مخرجات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف مراكز المحافظة .

وشملت الجولة تفقد عددا من المواقع المقترحة بقرية السنانية وعزب النهضة والبصارطة، للوقوف على مدى ملاءمتها لإقامة المشروعات المستهدفة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة مؤكدا الاستمرار في معاينة المواقع المقترحة في باقي القري خلال الفترة المقبلة .

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ على الاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين بعدد من القرى، مؤكدًا أن جميع الشكاوى والمقترحات محل دراسة وبحث بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بسرعة التعامل مع مشكلات المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها في أسرع وقت ممكن.

كما وجَّه نائب المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتنظيف الترعة الدمياطية، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، فضلًا عن تفقد عدد من المواقع القابلة للتطوير، بهدف الاستفادة منها على النحو الأمثل ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة رئيس مجلس مدينة دمياط، ومديرو الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة، حيث جرى بحث مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بالمواقع المقترحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

دمياط نائب محافظ محمد فوزى حياة كريمة

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