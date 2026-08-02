حركة فتح: مصر قطعت الطريق أمام تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.. و4 دقائق صنعت الفارق.. كيف أنقذت قاطرات ميناء دمياط الأرصفة والمنشآت من كارثة السفينتين؟| اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



خبير عسكري: أزمة ثقة تضرب صفوف جيش الاحتلال.. ورفض العودة للقتال يكشف تصدعا داخليا

قال العميد طارق العكاري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما وصفه بحالات التمرد داخل الجيش الإسرائيلي تكشف عن أزمة ثقة متصاعدة بين بعض الجنود والقيادات العسكرية، مشيراً إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى الحد من انتشار تفاصيل هذه الوقائع داخل المجتمع الإسرائيلي.

بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطورة تناول البطيخ والمانجو لا يستند إلى أسس علمية، مشددًا على أن الفاكهة الموسمية تمثل عنصرًا غذائيًا مهمًا للجسم، لكن بشرط الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.



4 دقائق صنعت الفارق.. كيف أنقذت قاطرات ميناء دمياط الأرصفة والمنشآت من كارثة السفينتين؟

كشف تقرير تلفزيوني عرضه برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "النهار"، تفاصيل الساعات الحاسمة التي شهدها ميناء دمياط خلال حادث الحريق الذي اندلع بإحدى السفينتين، مستعرضًا جهود فرق الإنقاذ البحرية التي نجحت في احتواء النيران ومنع تحولها إلى كارثة تهدد الميناء وحركة الملاحة.



لميس الحديدي: استهداف ميناء دمياط محاولة لجر مصر إلى الحرب.. والرد سيكون دقيقًا ومحسوبًا

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن ميناء دمياط يواصل العمل بصورة طبيعية رغم حادث استهداف إحدى السفن، مشيرة إلى أن الميناء لم يتوقف عن أداء مهامه ويواصل استقبال وتداول البضائع بكفاءة، ما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة في التعامل مع مثل هذه الأحداث.



ملك الشعب .. المالية تكشف خطتها لإشراك المواطنين في الموازنة

أكدت الدكتورة سارة عيد، مستشارة وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن الموازنة العامة للدولة هي ملك للمواطن، وتمثل جميع موارد الدولة واستخداماتها، مشددة على أن من حق كل مواطن يعيش في مصر أن يعرف كل ما يتعلق بالموازنة، سواء من حيث مصادر الإيرادات أو أوجه الإنفاق والاستثمار.



استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.



استعدادا للموسم الجديد.. شيكوبانزا ينضم قريبا لمعسكر الزمالك

كشف الناقد الرياضي، أشرف عبد الناصر، أن الأمور بدأت تهدأ في نادي الزمالك والفريق دخل معسكرا في أحد فنادق العاصمة الجديدة.



استشاري طاقة : تعريفة العداد الكودي ثابتة وقيمتها الآن أقل من أعلى شريحة في كهرباء المنازل

أكد محمد سليم استشاري الطاقة، أن رقم 12 مليون مشترك في الشريحة الأولى للكهرباء هناك مبالغة فيه بشكل كبير .



حركة فتح: مصر قطعت الطريق أمام تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر رغم شراكتها مع الوسطاء في الحراك الحالي، الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، إلا أنها تفكر من منطلق مختلف، موضحًا أنها تنظر إلى حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.



هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع الدوائي لا تمس الأسعار

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية غير صحيح، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال سلعة مسعرة جبريًا، ولا توجد أي خطط لتغيير نظام التسعير المعمول به، كما أن السعر الجبري يمثل ضمانة لحماية المواطنين والصيادلة، ويضمن حصول المرضى على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد.



استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن الشوفان لا يقدم الفوائد الصحية التي يعتقدها كثيرون، مشيرًا إلى أن الاعتماد عليه بشكل مبالغ فيه أصبح نتيجة انتشار أفكار تسويقية أكثر من كونه ضرورة غذائية.