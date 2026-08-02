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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على الميراث.. القبض على طرفى مشاجرة البحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما ممسكاً عصا خشبية بالبحيرة .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (زوج القائمة بالتصوير "مصاب بخدوش متفرقة")، وطرف ثان: (نجل شقيقته "مصاب بخدوش وسحجات") مقيمان بدائرة المركز ، لخلافات بينهما حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام عصا خشبية وإحداث الإصابات المشار إليها .


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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