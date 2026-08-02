خلافات على الميراث.. القبض على طرفى مشاجرة البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما ممسكاً عصا خشبية بالبحيرة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (زوج القائمة بالتصوير "مصاب بخدوش متفرقة")، وطرف ثان: (نجل شقيقته "مصاب بخدوش وسحجات") مقيمان بدائرة المركز ، لخلافات بينهما حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام عصا خشبية وإحداث الإصابات المشار إليها .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .









