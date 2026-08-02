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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الكهرباء يوضح حقيقة أسعار 2026: تصريح «لا زيادة» مفبرك.. والدولة تتحمل مليارات لدعم المواطنين

الكهرباء
الكهرباء
محمد البدوي

كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء وأسباب القرار الأخير، موضحًا حقيقة ما تم تداوله بشأن عدم وجود زيادات جديدة خلال عام 2026.

أسعار شرائح الكهرباء

وقال عبد الغني، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء لم يدلِ بتصريح يفيد بعدم وجود زيادة في أسعار الشرائح خلال عام 2026، مؤكدًا أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح ومفبرك.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على إجراءات فنية واقتصادية لخفض تكلفة تشغيل الشبكة، من خلال تقليل استهلاك الوقود والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف خفض الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.

 آلية للحماية الاجتماعية

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن نظام التسعير يهدف إلى تحقيق توازن بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والالتزامات المالية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن نظام الشرائح يمثل آلية للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الشريحة الأولى لا تزال ثابتة عند 68 قرشًا للكيلووات من صفر حتى 50 كيلووات، موضحًا أن الشرائح الثانية والثالثة، التي تضم العدد الأكبر من المشتركين بنحو 21 مليون مشترك، شهدت زيادات محدودة، حيث بلغ متوسط الزيادة على تعريفة الكهرباء نحو 12%.

فاتورة الشريحة الثالثة

ولفت إلى أن فاتورة الشريحة الثالثة ارتفعت بنحو 40 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن الدولة تواصل تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء لدعم المواطنين، حيث يصل حجم الدعم المقدم بعد الزيادات الجديدة إلى نحو 103 مليارات جنيه سنويًا.

 استهلاك الشريحة الأولى

وأكد عبد الغني أن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد من الكهرباء تصل إلى 8 جنيهات و77 قرشًا، بينما يتحمل المواطن نحو 30% فقط من تكلفة استهلاك الشريحة الأولى، وتتحمل الدولة الجزء الأكبر في إطار دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الخدمة.

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