إلهام شاهين من كواليس “حين يكتب الحب”: الفن يجمعنا ويوحدنا على هدف جميل

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها أحدث صورة من كواليس تصوير فيلم “حين يكتب الحب”، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، مؤكدة أن الفن يظل جسرًا يجمع المبدعين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وظهرت إلهام شاهين في الصورة إلى جانب عدد من صناع وأبطال الفيلم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “من زمان السينما المصرية بتجمع الفنانين من كل الوطن العربي.. الفن بيجمعنا ويوحدنا على هدف جميل ينتصر للإنسان في أي مكان.”

وأضافت أن فيلم “حين يكتب الحب” جمع نخبة من الفنانين وصناع العمل من جنسيات عربية مختلفة، موضحة أن الصورة تضم، من اليمين، الفنان والمنتج السعودي نايف عبد الله، والفنان السوري معتصم النهار، والفنانة درة التونسية المصرية، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة إلهام صفي الدين المصرية اللبنانية، إلى جانب مؤلفة الفيلم الكاتبة الأردنية سجى خليفات.

ويواصل فريق عمل “حين يكتب الحب” تصوير مشاهده استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم من عدة دول عربية، في تجربة سينمائية تعكس التعاون الفني بين صناع السينما في المنطقة، وتؤكد الدور الذي تلعبه السينما المصرية في جمع المواهب العربية داخل عمل فني واحد